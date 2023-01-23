『千葉大学工学部画像百周年 記念画像集 / Books2 〔本〕【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 09分に出品され03月18日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2016年10月 / ジャンル:アート・エンタメ / フォーマット:本 / 出版社:千葉大学画像工学同窓会 / 発売国:日本 / ISBN:9784870852242 / アーティストキーワード:Books2
内容詳細:目次:次世代に贈る高密度なメディア「シネマックスプリント」―岡村印刷工業株式会社/ ＵＶ超高精細ダブル網点オフセット印刷―清水印刷紙工株式会社/ ３つの印刷様式を駆使して１枚の写真を仕上げる―株式会社日進堂印刷所/ ＹＰＰ１０ ｃｏｌｏｒｓ Ｃａｌｅｎｄａｒ〜１０色印刷機による色再現―株式会社山田写真製版所/ 高付加価値印刷・加工技術の紹介〜コールドフォイル＋プロセス４色＋ＨＣＣホログラム＋ニス＋万線・チェンジング・エンボス加工―白山印刷株式会社/ プリリアントアイ（コールドフォイル）＋４色・・・
光の地形
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美しい荘厳な芸術 ヨーロッパの大聖堂 / ロルフ・トーマン 〔本〕
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【付録付きセット】韓国語 韓服イラストの本『黒曜石(ウ・ナヨン)の韓服ポーズ集 セット 全2巻』＋きんちゃく袋＋しおり
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落札価格7700円
737 入札履歴
終了
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