『千葉大学工学部画像百周年 記念画像集 / Books2 〔本〕【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 09分に出品され03月18日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 発売日:2016年10月 / ジャンル:アート・エンタメ / フォーマット:本 / 出版社:千葉大学画像工学同窓会 / 発売国:日本 / ISBN:9784870852242 / アーティストキーワード:Books2



内容詳細:目次:次世代に贈る高密度なメディア「シネマックスプリント」―岡村印刷工業株式会社/ ＵＶ超高精細ダブル網点オフセット印刷―清水印刷紙工株式会社/ ３つの印刷様式を駆使して１枚の写真を仕上げる―株式会社日進堂印刷所/ ＹＰＰ１０ ｃｏｌｏｒｓ Ｃａｌｅｎｄａｒ〜１０色印刷機による色再現―株式会社山田写真製版所/ 高付加価値印刷・加工技術の紹介〜コールドフォイル＋プロセス４色＋ＨＣＣホログラム＋ニス＋万線・チェンジング・エンボス加工―白山印刷株式会社/ プリリアントアイ（コールドフォイル）＋４色・・・