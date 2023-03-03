『【HMV渋谷】EARLY EDITIONS/PEOPLE TRY(NONE)【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 20時 37分に出品され04月02日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品情報
|商品名
|EARLY EDITIONS/PEOPLE TRY(NONE)
|商品詳細
|フォーマット:7
盤質:AB
7inch
US-ORIG，7"ONLY，コレクター喉手のSISTER SOUL/FUNK CLASSICS，B面も
|商品状態の基準
|状態ランク一覧
|グレーディング
|盤質
|状態
|M
|S
|新品同様
|NM
|A
|キズのほぼ無い美品
|EX+
|AB
|小さな傷がわずかにある、綺麗な状態
|EX
|B
|キズが少しあるが、中古品としては良好な状態
|EX-
|B
|キズがややあり、中古品として並クラスの状態
|VG++
|B
|キズが複数あり、中古品として並クラスの状態
|VG+
|B or C
|見た目にキズがあり、中古品としてあまり良くない状態
|VG
|C
|キズが多い/深いキズがあるなど、音飛びの可能性もある状態
商品カテゴリ
商品コード
1770028319857
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落札価格7700円
284 入札履歴
終了
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