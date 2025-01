新品 (おまけ付)CYNTHIA ALIVE シンシア・アライブ CD6枚組＋歌詞ブック(88ページ) / 南 沙織 (6枚組CD) DYCL-3589-94-US【お歳暮】

商品情報

<収録予定曲>

Disc 1

1. ファンレター SO GOOD SO NICE Remix version

2. MUSIC MAKES OUR FUTURE

3. やさしく歌って

4. I LOVE YOU BEST 哀しい妖精

5. GIFTS

6. 春の予感 Ive been mellow

7. ミッドナイト シンデレラ

8. 青い服の想い出

9. シングル・ルーム

10. Still my life

11. ハロー・シャンペン

12. アリスの世界

13. ANGELA アンジェラ

14. 愛はめぐり逢いから

15. 引き潮

16. もう一人

17. グッバイガール



Disc 2

1. 青春に恥じないように

2. 朝もやの中で

3. 秋がくるから淋しいのです

4. 九月のエピソード

5. 風のささやき

6. 雨のイマージュ

7. 木枯しの精

8. 想い出通り

9. 街角のラブソング

10. ふりむいた朝

11. BACK HOME

12. GET DOWN BABY

13. ジョーのコンサート

14. 別れのマチネー

15. LINGER

16. もどかしい夢

17. あとずさりする月日

18. 青空

19. 幸せの予感



Disc 3

1. シンプル・シティー

2. おはようさん

3. ゴー・アウェイ・リトル・ガール

4. 美しい誤解

5. うつろな想い

6. 愛するハーモニー

7. カリフォルニアの青い空

8. ふたりの急行列車

9. 六本木

10. 20 才の立場

11. 傷つく世代

12. 純潔

13. HARLEM SONG

14