『ゴールデン・ジュークボックス CD 5枚組 - 映像と音の友社【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 23時 11分に出品され05月09日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラジオから流れる海の向こうの音楽が、最高にカッコよかったあの頃。
憧れのジュークボックスで胸をときめかせながら聴いた大ヒット曲が140曲。全米1位42曲、トップ10ヒットが98曲という黄金の選曲だから、どの曲を聴いても想い出だらけ。
毎日を彩った煌めきを再び。
セット内容 別冊解説書付き
【CD 1】
1.ビー・マイ・ベイビー※／ザ・ロネッツ
2.おお、プリティ・ウーマン／ロイ・オービソン
3.ハウンド・ドッグ※／エルヴィス・プレスリー
4.おお！ キャロル／ニール・セダカ
5.ダイアナ／ポール・アンカ
6.かわいいドンナ※／ディオン
7.愛しのラナ／ヴェルヴェッツ
8.ライオンは寝ている／ザ・トーケンズ
9.バナナ・ボート／ハリー・ベラフォンテ
10.ワシントン広場の夜は更けて／ヴィレッジ・ストンパーズ
11.若草の恋※／カトリーヌ・スパーク
12.白いスポーツ・コート※／マーティ・ロビンス
13.ターン・ターン・ターン※／ザ・バーズ
14.グリーン・グリーン／ニュー・クリスティ・ミンストレルズ
15.ほとばしる愛を君に※／ナンシー・エイムス
16.アイ・ウィル・フォロー・ヒム／リトル・ペギー・マーチ
17.バイ・バイ・バーディー／アン＝マーグレット
18.ルート66／ジョージ・マハリス
19.ローハイド※／フランキー・レイン
20.クワイ河マーチ／ミッチ・ミラー合唱団
21.ケ・セラ・セラ※／ドリス・デイ
22.夏の日の恋／パーシー・フェイス・オーケストラ
23.ムーン・リヴァー／ヘンリー・マンシーニ楽団
24.霧のサンフランシスコ／トニー・ベネット
25.ブルー・ヴェルヴェット／ボビー・ヴィントン
26.太陽に歌って／ゲール・ガーネット
27.グリーンフィールズ／ブラザース・フォア
28.ラヴ・ミー・テンダー※／エルヴィス・プレスリー
29.エンド・オブ・ザ・ワールド／スキーター・デイヴィス
【CD 2】
1.夢のカリフォルニア／ママス＆パパス
2.サーフィン・U.S.A.※／ビーチ・ボーイズ
3.パイプライン／ベンチャーズ
4.ヴァケイション／コニー・フランシス
5.帰ってほしいの／ジャクソン5
6.恋はあせらず／ダイアナ・ロス ザ・シュープリームス
7.太陽のあたる場所／スティーヴィー・ワンダー
8.ヘイ・ポーラ※／ポールとポーラ
9.オンリー・ユー※／プラターズ
10.L-O-V-E／ナット・キング・コール
11.よくあることさ／トム・ジョーンズ
12.男の世界／ジェリー・ウォレス
13.マシュ・ケ・ナダ／セルジオ・メンデスとブラジル’66
14.夢見るシャンソン人形／フランス・ギャル
15.そよ風にのって／マージョリー・ノエル
16.恋はみずいろ／ポール・モーリア・グランド・オーケストラ
17.孤独の世界／P.F.スローン
18.花はどこへいった※／キングストン・トリオ
19.ドミニク／スール・スーリール
20.ベイビー・フェイス／ブライアン・ハイランド
21.プリーズ・ミスター・ポストマン※／マーヴェレッツ
22.サニー／ボビー・ヘブ
23.マイ・ガール／テンプテーションズ
24.ピープル・ゲット・レディ／インプレッションズ
25.この胸のときめきを／ダスティ・スプリングフィールド
26.喜びの世界／スリー・ドッグ・ナイト
27.ラスト・ワルツ／エンゲルベルト・フンパーディンク
28.アンチェインド・メロディ／ライチャス・ブラザース
【CD 3】
1.風に吹かれて／ボブ・ディラン
2.うわさの男／ニルソン
3.花のサンフランシスコ／スコット・マッケンジー
4.ミスター・タンブリン・マン／ザ・バーズ
5.花のささやき／ウイルマ・ゴイク
6.レッド・ラバー・ボール／ザ・サークル
7.遥かなるアラモ／ブラザース・フォア
8.好きにならずにいられない／エルヴィス・プレスリー
9.ミスター・ロンリー／ボビー・ヴィントン
10.ハートに灯をつけて／ホセ・フェリシアーノ
11.ボサ・ノヴァでキッス〜ボサ・ノヴァNo.1※／ポール・アンカ
12.太陽の彼方に※／アストロノウツ
13.魔法を信じるかい？／ラヴィン・スプーンフル
14.ダ・ドゥ・ロン・ロン（ハイ・ロン・ロン）※／ザ・クリスタルズ
15.カレンダー・ガール／ニール・セダカ
16.ハートブレイク・ホテル※／エルヴィス・プレスリー
17.恋の片道切符／ニール・セダカ
18.キックス／ポール・リヴィア＆ザ・レイダーズ
19.サンシャイン・スーパーマン※／ドノヴァン
20.あなただけを／ジェファーソン・エアプレイン
21.魔法／ルー・クリスティ
22.ノックは3回／トニー・オーランド＆ドーン
23.スピニング・ホイール／ブラッド・スウェット＆ティアーズ
24.ビートでジャンプ／フィフス・ディメンション
25.ブラック・マジック・ウーマン／サンタナ
26.グリーン・タンブリン／レモン・パイパーズ
27.西暦2525年／ゼーガーとエバンス
28.君はわが運命／ポール・アンカ
29.ある愛の詩／アンディ・ウィリアムス
【CD 4】
1.デイドリーム・ビリーバー／モンキーズ
2.スタンド・バイ・ミー／ベン・E.キング
3.雨※／ジリオラ・チンクェッティ
4.ロコ・モーション※／リトル・エヴァ
5.悲しき雨音／カスケーズ
6.ジョニー・エンジェル／シェリー・フェブレー
7.グルーヴィン／ヤング・ラスカルズ
8.シェリー／フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ
9.ジョージー・ガール※／シーカーズ
10.バス・ストップ※／ホリーズ
11.マージー河のフェリー・ボート※／ジェリー＆ザ・ペイスメイカーズ
12.見つめあう恋※／ハーマンズ・ハーミッツ
13.愛なき世界※／ピーター＆ゴードン
14.キープ・ミー・ハンギング・オン※／ヴァニラ・ファッジ
15.朝日のあたる家※／アニマルズ
16.かなわぬ恋※／アソシエイション
17.内気なジョニー／ジョニー・ソマーズ
18.小さな願い／アレサ・フランクリン
19.ラ・バンバ※／リッチー・ヴァレンス
20.情熱の花※／カテリーナ・ヴァレンテ
21.ラスト・ダンスは私に※／ドリフターズ
22.ドック・オブ・ザ・ベイ／オーティス・レディング
23.男が女を愛する時※／パーシー・スレッジ
24.ホールド・オン／サム＆デイヴ
25.ダンス天国※／ウィルソン・ピケット
26.ヴィークル／アイズ・オブ・マーチ
27.ゴールドフィンガー／シャーリー・バッシー
28.君の瞳に恋してる／フランキー・ヴァリ
【CD 5】
1.監獄ロック※／エルヴィス・プレスリー
2.すてきな16才／ニール・セダカ
3.幸せの黄色いリボン／トニー・オーランド＆ドーン
4.故郷へかえりたい〜カントリー・ロード／ジョン・デンバー
5.カリフォルニアの青い空／アルバート・ハモンド
6.ローズ・ガーデン／リン・アンダーソン
7.シルバー・ムーン／マイク・ネスミス ザ・ファースト・ナショナル・バンド
8.イエロー・リバー／クリスティ
9.霧の中の二人／マッシュマッカーン
10.サインはピース／オーシャン
11.雨のささやき／ホセ・フェリシアーノ
12.ウィザウト・ユー／ニルソン
13.ブルー・ハワイ／エルヴィス・プレスリー
14.マイ・ホーム・タウン／ポール・アンカ
15.オンリー・ザ・ロンリー／ロイ・オービソン
16.ウーマン・ウーマン／ゲイリー・パケット＆ザ・ユニオン・ギャップ
17.カインド・オブ・ア・ドラッグ／バッキンガムス
18.ダンス・トゥ・ザ・ミュージック／スライ ザ・ファミリー・ストーン
19.黒い炎／チェイス
20.アメリカン・ウーマン／ゲス・フー
21.サマー・イン・ザ・シティ／ラヴィン・スプーンフル
22.トレイン／1910フルーツガム・カンパニー
23.愛の航海／ヒューズ・コーポレーション
24.輝く星座〜レット・ザ・サンシャイン・イン／フィフス・ディメンション
25.ロミオとジュリエット／ジョニー・マティス
26.ゴッドファーザーの愛のテーマ／アンディ・ウィリアムス
※印モノラル 印曲のみ
全140曲 389分収録
商品カテゴリ
商品コード
A-F-2012-A18-58474
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落札価格7700円
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