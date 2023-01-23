『旋風（ダイナマイト）／小林 旭 CD 4枚組＋DVD 1枚 - 映像と音の友社【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 14時 49分に出品され03月15日 14時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
永遠の渡り鳥、小林旭今も色褪せないアキラ節 永遠不滅の歌う映画スター「マイトガイ」小林旭。昭和33年のデビュー曲「女を忘れろ」から約50年間におよぶレパートリーの中からの初の集大成。円熟味のあるボーカルが冴える1980〜90年代の音源で！
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落札価格7700円
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