『グループ魂 グループ魂 一年ぶりの再結成!中野サンプラザ ［Blu-ray Disc+ブックレット］＜完全生産限定盤＞ Blu-ray Disc【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 47分に出品され03月31日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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発売日:2022年08月31日/商品ID:5480286/ジャンル:J-POP/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:2/レーベル:Ki/oon Music Inc./アーティスト:グループ魂/アーティストカナ:グループタマシイ/タイトル:グループ魂 一年ぶりの再結成!中野サンプラザ ［Blu-ray Disc+ブックレット］＜完全生産限定盤＞/タイトルカナ:グループタマシイ イチネンブリノサイケッセイ ナカノサンプラザ
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落札価格7700円
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