『涼風真世 40th Anniversary Live Time to shine Fairy ［Blu-ray Disc+DVD］ Blu-ray Disc【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 31分に出品され04月27日 02時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2022年10月26日/商品ID:5477665/ジャンル:J-POP/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:2/レーベル:Victor Entertainment/アーティスト:涼風真世/アーティストカナ:スズカゼ・マヨ/タイトル:40th Anniversary Live Time to shine ""Fairy"" ［Blu-ray Disc+DVD］/タイトルカナ:フォーティース アニバーサリー ライブ タイム トゥ シャイン フェアリー