『EXO EXO FILMLIVE JAPAN TOUR - EXO PLANET 2021 -＜初回生産限定盤＞ Blu-ray Disc【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 37分に出品され03月11日 16時 37分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2022年02月22日/商品ID:5279282/ジャンル:WORLD/REGGAE/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:3/レーベル:avex trax/アーティスト:EXO/アーティストカナ:エクソ/タイトル:EXO FILMLIVE JAPAN TOUR - EXO PLANET 2021 -＜初回生産限定盤＞/タイトルカナ:エクソ フィルムライブ ジャパン ツアー エクソ プラネット 2021