『IVVY PIE5E ［2CD+2Blu-ray Disc+PHOTOBOOK］＜生産限定盤 IVVY PIE5E BOX＞ CD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 16時 02分に出品され03月23日 16時 02分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2021年12月15日/商品ID:5256681/ジャンル:J-POP/フォーマット:CD/構成数:5/レーベル:Victor Entertainment/アーティスト:IVVY/アーティストカナ:アイビー/タイトル:PIE5E ［2CD+2Blu-ray Disc+PHOTOBOOK］＜生産限定盤 IVVY ""PIE5E"" BOX＞/タイトルカナ:ピース