『Vance Joy / Nation Of Two (Red / White Marble Vinyl) 〔LP〕【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 02時 25分に出品され04月11日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2022年12月16日 / ジャンル:ロック / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:Universal / 発売国:Australia / 商品番号:LRLP-0034 / その他:限定盤 / アーティストキーワード:Vance Joy ヴァンスジョイ