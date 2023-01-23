『Savatage / Poets & Madmen (+7inch) 〔LP〕【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 23時 46分に出品され04月09日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2022年11月18日 / ジャンル:ロック / フォーマット:LP / 組み枚数:2 / レーベル:Earmusic / 発売国:Europe / 商品番号:0217050EMU / その他:限定盤 / アーティストキーワード:Savatage サヴァタージ サバタージ