CD/浅川マキ/浅川マキの世界2 ライヴ・セレクションBOX (生産限定盤)【お歳暮】

浅川マキ (アサカワマキ あさかわまき)

2022年12月21日 発売



1969年7月のデビュー以来、亡くなる2010年1月まで、生涯にわたりライヴを主体に活動をしてきた浅川マキ。

キャリアを通してライヴ作品が非常に少ないなか、貴重なライヴ音源が発見された。

浅川マキのプロデューサー寺本幸司氏監修のもと、時代ごとに厳選してBOX化。



CD:1

1.ハスリン・ダン

2.IF IM ON THE LATE SIDE

3.町の酒場で

4.港の彼岸花

5.夕凪のとき

6.別れ

7.夜が明けたら

8.暗い日曜日

9.セント・ジェームス病院

10.JUST ANOTHER HONKY

11.あなたなしで

12.TOO MUCH MYSTERY(with つのだひろ)

13.あたしのブギウギ

14.ヨコスカ・ブルース

15.それはスポットライトではない(with つのだひろ)

16.LOOKIN FOR A HOME

CD:2

1.町

2.翔ばないカラス

3.リンゴ追分〜一番星ブルース、リンゴ追分、