『懐かしの昭和モダン CD ６枚組【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 13分に出品され03月28日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 全120曲 ３７３分収録

セット内容 別冊歌詞ブックレット・カートンBOX付

【DISC 1】 ダイナ

（1）ダイナ／ディック・ミネ

（2）おゝ櫻（チェリー）／チェリー・ミヤノ（タップ・ダンス）川畑文子

（3）たのし春風（ケアレス・ラブ）／ディック・ミネ

（4）恋する娘／マリー・イボンヌ

（5）春と娘／ベティ稲田

（6）お人形の結婚式／チェリー・ミヤノ

（7）花占ひ／轟 夕起子

（8）林檎の樹の下で／ディック・ミネ

（9）スヰートヂェニーリー ／チェリー・ミヤノ（タップ・ダンス）川畑文子

（10）スヰート・スウ／チェリー・ミヤノ

（11）わたしのお伴／チェリー・ミヤノ

（12）あの日あの時／轟 夕起子

（13）お目々は招く（可愛い瞳で）／ディック・ミネ

（14）タイガー・ラグ／サウザン・クロス・カレジアン

（15）オー！モナ／テイチク・ラッキーブラザーズ

（16）アイダ／ディック・ミネ

（17）ピッコリーノ／ロージー・ミヤノ

（18）クムパルシータ／由利あけみ

（19）明るいサンルーム／服部富子

（20）スウィングしなけりゃ意味ないよ／