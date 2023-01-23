『懐かしの昭和モダン CD ６枚組【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 13分に出品され03月28日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全120曲 ３７３分収録
セット内容 別冊歌詞ブックレット・カートンBOX付
【DISC 1】 ダイナ
（1）ダイナ／ディック・ミネ
（2）おゝ櫻（チェリー）／チェリー・ミヤノ（タップ・ダンス）川畑文子
（3）たのし春風（ケアレス・ラブ）／ディック・ミネ
（4）恋する娘／マリー・イボンヌ
（5）春と娘／ベティ稲田
（6）お人形の結婚式／チェリー・ミヤノ
（7）花占ひ／轟 夕起子
（8）林檎の樹の下で／ディック・ミネ
（9）スヰートヂェニーリー ／チェリー・ミヤノ（タップ・ダンス）川畑文子
（10）スヰート・スウ／チェリー・ミヤノ
（11）わたしのお伴／チェリー・ミヤノ
（12）あの日あの時／轟 夕起子
（13）お目々は招く（可愛い瞳で）／ディック・ミネ
（14）タイガー・ラグ／サウザン・クロス・カレジアン
（15）オー！モナ／テイチク・ラッキーブラザーズ
（16）アイダ／ディック・ミネ
（17）ピッコリーノ／ロージー・ミヤノ
（18）クムパルシータ／由利あけみ
（19）明るいサンルーム／服部富子
（20）スウィングしなけりゃ意味ないよ／
12discs CD Various 20世紀日本ジャズ大系 KICJ903142 KING 未開封 /01330
¥ 7685
米LP Bobby Hutcherson San Francisco BL724382826811 BLUE NOTE /00260
¥ 7685
LP John Hicks Cry Me A River (-180g) TKJV19042 VENUS /00260
¥ 7685
米LP Lorez Alexandria Alexandria The Great A62 IMPULSE 未開封 /00400
¥ 7685
CD Miles Davis Doo-bop WPGR10017 WARNER BROS /00110
¥ 7685
LP Dexter Gordon Dexter Blows Hot And Cool TKJV19017 DOOTONE /00260
¥ 7685
米LP Bud Powell Amazing Bud Powell Volume 1 BLP1503 BLUE NOTE /00260
¥ 7685
CD Miles Davis Young Man With A Horn BCD0049 紙ジャケ プロモ 未開封 /00110
¥ 7685
米CD 山本剛 Misty FIMSACD062 紙ジャケ /00150
¥ 7685
米7discs CD Roy Eldridge The Complete Verve Roy Eldridge Studio Sessions B000163602 Verve /00860
¥ 7685
16discs LP Benny Goodman Rca Victor Years RJL202742 RCA プロモ /03180
¥ 7685
LP Derek Bailey Duo & Trio Improvisation MKF1034 KITTY /00260
¥ 7685
LP John Coltrane John Coltrane SR3026 IMPULSE プロモ /00260
¥ 7685
米10 Teddy Wilson Eddy Wilson And His All Stars 213 DIAL /00200
¥ 7685
CD Frank Sinatra Sinatra And Swingin Brass UICY94420PROMO UNIVERSAL MUSIC 紙ジャケ プロモ /00150 紙ジャケ プロモ /00150
¥ 7685
CD ビル・エヴァンス(p) ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング WPCR27301 /00110
¥ 7685
米LP Jackie Mclean bout Soul (- Van Gelder) BST84284 BLUE NOTE /00260
¥ 7685
LP Tom Scott， California Dreamers Honeysuckle Breeze YS8512AI IMPULSE /00260
¥ 7685
落札価格7700円
308 入札履歴
終了
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