『開店祝いバルーン バルーン バルーン開店祝い モノトーン 人気のギフト 周年祝い 名入れ メッセージカード バルーンギフト 1周年 2周年 3周年【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 12時 44分に出品され05月16日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
名入れ・メッセージカード無料商品
ゴールドと黒が豪華な雰囲気！ラメ感たっぷりのシックな置き型バルーン大人アレンジ大きな「OPEN」の文字バルーン入りで開店祝いにオススメです！オープニングパーティやサプライズギフトにぜひ ※文字色はこちらで選ばせて頂きます。
門出のお祝いにバルーンギフトをプレゼントしてみませんか？
【サイズ】
高さ46cm×幅40cm×奥行き20cm
※サイズは多少前後する場合があります。
【鑑賞期限】
3ヵ月
【用途】
開店祝い バルーン 開店 開店祝いバルーン 開店お祝い バルーンギフト バルーンアレンジ 豪華 お祝い サプライズ 開店祝いギフト 開店祝いプレゼント
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落札価格7700円
173 入札履歴
終了
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