『SUNSTAR 1/18 MG Metro 6R4 1986 Criterium des Cevennes 優勝 #5 D.Auriol 5541 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 17分に出品され03月26日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サンスター(SUNSTAR)製「メトロ 6R4」1/18スケールモデルです。
ディディエ・オリオールが1986年のクリテリウム・デ・セヴェンヌで優勝した車両をモデル化。
ボンネット、ドア、リアハッチ開閉可能。ロールケージが取り付けられた内装や、大胆に再設計された車体後部のエンジン周りも詳細に再現されています。
スケール：1/18
素材：ダイキャスト、他
開閉機構あり
メーカー：サンスター(SUNSTAR)
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落札価格7700円
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