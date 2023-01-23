『グレコ ジュニアシート GRACO ジュニアプラスDX マイメロディPK 673998 送料無料※北海道、沖縄、離島除く【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 19時 30分に出品され04月22日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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北海道・沖縄・離島の地域は送料がかかります



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リボンとたれ耳がとってもキュート.

グレコ×マイメロディ限定モデル

お子様の成長に合わせて長く使える

ロングユース設計。



サイズ：

W400×D400×H690〜820mm（ハイバック時）

W400×D388×H245mm（ブースター時）

重量：3.8kg（座部のみ2.1kg）

EC基準（ECE-R44/04）適合

3点式シートベルトのみ装着可能

機能：

高さ6段階調節可能なヘッドレスト、

2段階リクライニング、

2段階の高さ調節機能付アームレスト、

背もたれ取り外して座面のみでの使用可、

肩ベルト調節クリップ付属。

収納式カップホルダー、

ウォッシャブルシート、

対象体重：体重15ｋｇ以上36ｋｇ以下

メーカー：GRACO