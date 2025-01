送料無料◆Cult of the Lamb ミステリーバッグ フィンガーパペット (1BOX) グッドスマイルカンパニー 【11月予約】【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

送料無料Cult of the Lamb ミステリーバッグ フィンガーパペット (1BOX) グッドスマイルカンパニー



発売予定:2023年11月予定

(発売は遅れる可能性が御座います。)



ゲーム『Cult of the Lamb』よりミステリーバッグ フィンガーパペットが登場です!



全7種類

・ラム

・猫の信者

・狐の信者

・鹿の信者

・ワニの信者

・儀式の信者

・シークレット



(C)2023 Massive Monster Ltd;Licensed by Devolver Digital,Inc



全高:約100mm

1BOX(6個入り)での販売となります。



※商品はランダムに封入されているので、どの種類が入っているかは分かりません。1BOXのご購入でも全種が揃わない場合が御座いますので予めご了承下さい。



※お1人様2BOXまで



