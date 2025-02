KIDEA＆BLOCK　ミッキー＆フレンズ　Disney　ディズニー　キディア　送料無料　ポイント12倍　海外NG【2024年最新】

商品情報

【送料無料】



サイズ

(パッケージ)W21×D18×H21.5cm

ミッキーマウス:約W6×D1.5×H6.4cm

ミニーマウス:約W5.8×D1.5×H6.5cm

長方形BLOCK:約W9×D1.5×H1.5cm



素材 木

重量 692g

セット内容:ミッキーマウス×1、ミニーマウス×1、BLOCK×35個、 MOTIF×3個

対象年齢:1.5才から

生産国 中国



備考

©Disney ©Disney/Pixar ©POOF-Slinky,LLC. SunnySide

©Disney. Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H.Shepard.