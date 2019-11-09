『TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Tapia(タピア) 2BA 佐藤詩織選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 09時 53分に出品され03月15日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品仕様
スペックデータ
材質：90%タングステン
単体重量：17.5g
全長：40.0mm
最大径：7.2mm
重心：セミリア
タイプ：2BA
内容物
・バレル×1set(3個)
・シャフト×1set(3個)
・チップ×1set(3個)
・フライト×1set(3個)
商品説明
(2019.11.09 発売商品)
佐藤詩織選手考案モデル。
理想の放物線を描く、ショートトルピードバレル。
グリップ部には、ダブルリングカットと鋭く尖らせたデルタカットを交互に配置。
更に、重心をセンターやや後ろにする事で、イメージした放物線に乗せやすく設計されています。
ノーテイクバックの佐藤選手だからこそ、手離れが良く腕の振りに対して素直に飛ぶバレルとなりました。
ご注意
※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。 ShioriSato
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落札価格7700円
297 入札履歴
終了
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