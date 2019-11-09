『TRiNiDAD PRO(トリニダード プロ) Tapia(タピア) 2BA 佐藤詩織選手モデル (ダーツ バレル ダーツセット)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 09時 53分に出品され03月15日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品仕様

スペックデータ

材質：90%タングステン

単体重量：17.5g

全長：40.0mm

最大径：7.2mm

重心：セミリア

タイプ：2BA



内容物

・バレル×1set(3個)

・シャフト×1set(3個)

・チップ×1set(3個)

・フライト×1set(3個)



商品説明

(2019.11.09 発売商品)

佐藤詩織選手考案モデル。

理想の放物線を描く、ショートトルピードバレル。

グリップ部には、ダブルリングカットと鋭く尖らせたデルタカットを交互に配置。

更に、重心をセンターやや後ろにする事で、イメージした放物線に乗せやすく設計されています。

ノーテイクバックの佐藤選手だからこそ、手離れが良く腕の振りに対して素直に飛ぶバレルとなりました。



ご注意

※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。 ShioriSato