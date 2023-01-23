『98411 JR E233-6000系電車(横浜線)基本セット トミックス Nゲージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 02時 31分に出品され04月02日 02時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※ 画像はイメージです。
横浜線のE233-6000系をリニューアル
本製品(8・4・3・1号車)と<98412>増結セットを組み合わせて8両編成が再現可能
車番は選択式で転写シート付属
モハE233は予備パンタグラフを装備している姿を再現
側面ガラスはグリーンガラスを再現
ヘッド・テールライト、前面表示部は常点灯基板装備
ヘッド・テールライト、前面表示部は白色LEDによる点灯
前面表示部は交換式で印刷済みパーツ装着済み、交換用パーツ付属
先頭車運転台側はダミーカプラー装備
フライホイール付動力、新集電システム、黒色車輪採用
M-13モーター採用
【車両】
クハE233-6000
モハE233-6000(M)
モハE232-6000
クハE232-6000
【付属品】
ランナーパーツ：アンテナ、信号炎管
ランナーパーツ：避雷器
ランナーパーツ：前面行先表示パーツ
ランナーパーツ：WiMaxアンテナ
シール：運行番号表示用
転写シート：車番等
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7698
KATO Nゲージ EF30 3073 鉄道模型 電気機関車
¥ 7698
プラレール にぎやかアナウンス サウンドE7系新幹線かがやきレールセット (初回版)
¥ 7698
KATO Nゲージ E7系 北陸新幹線 基本 3両セット 10-1221 鉄道模型 電車
¥ 7697
BRIO (ブリオ) クリスマススチームトレインセット 36014 全26ピース (電動車両 電車 おもちゃ 木製 レール) 3歳~
¥ 7697
タカラトミー オリジナルプラレール 東急電鉄5050系4000番台
¥ 7696
タカラトミー プラレール 京成電鉄3000形
¥ 7696
KATO HOゲージユニトラック HV2 手動ポイント6番 待避線セット 3-112 鉄道模型レールセット
¥ 7695
TOMIX Nゲージ E231-1000系 東海道線 増結A3両セット 92371 鉄道模型 電車
¥ 7695
TOMIX Nゲージ E233系 中央線 3両T編成 増結セットI 92337 鉄道模型 電車
¥ 7695
Ｎゲージ E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン5両付属セット 鉄道模型 電車 カトー KATO 10-1270
¥ 7694
沖縄・離島配送不可 Ｎゲージ E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン5両付属 KATO 10-1270
¥ 7694
Kibri(キブリ) HO Half-timbered corner house Miltenberg 38904
¥ 7693
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7693
KATO プラスチック Nゲージ 東武鉄道8000系 後期更新車 東上線 先頭車2両増結セット 10-1651 鉄道模型 電車
¥ 7693
プラレール 新幹線変形ロボ シンカリオン DXS09 シンカリオン 500こだま
¥ 7693
木製おもちゃ きかんしゃトーマス 木製レールシリーズ スピン&リフトクレーン FHM70
¥ 7693
Kibri(キブリ) N Station Unterlenningen 37704
¥ 7693
落札価格7700円
517 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！