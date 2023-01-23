98411 JR E233-6000系電車(横浜線)基本セット トミックス　Nゲージ【年末の贈り物】

商品情報

※ 画像はイメージです。



横浜線のE233-6000系をリニューアル

本製品(8・4・3・1号車)と<98412>増結セットを組み合わせて8両編成が再現可能

車番は選択式で転写シート付属

モハE233は予備パンタグラフを装備している姿を再現

側面ガラスはグリーンガラスを再現

ヘッド・テールライト、前面表示部は常点灯基板装備

ヘッド・テールライト、前面表示部は白色LEDによる点灯

前面表示部は交換式で印刷済みパーツ装着済み、交換用パーツ付属

先頭車運転台側はダミーカプラー装備

フライホイール付動力、新集電システム、黒色車輪採用

M-13モーター採用

【車両】

クハE233-6000

モハE233-6000(M)

モハE232-6000

クハE232-6000



【付属品】

ランナーパーツ：アンテナ、信号炎管

ランナーパーツ：避雷器

ランナーパーツ：前面行先表示パーツ

ランナーパーツ：WiMaxアンテナ

シール：運行番号表示用

転写シート：車番等