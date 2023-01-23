『青島文化教材社 大型帆船 No.02 1/150 海王丸【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 10時 56分に出品され05月10日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 青島文化教材社「1/150 大型帆船シリーズ No.2 海王丸」のプラモデルです。



金属パーツ入り。



※この商品は、組み立て、塗装が必要なプラモデルです。

※組み立て、塗装には別途、接着剤や工具、塗料等が必要です。

※「プラモデル」は日本プラモデル工業協同組合所有の登録商標です。