『ハヤミ工産 PUP-B8502 HAMILeX カメラスタンド(PU-850シリーズ用) メーカー直送【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 13分に出品され03月26日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
PU-855B/PU-857Bに対応
* 本体寸法: 幅 240×奥行き 255(mm)
* 質量: 約2.5kg
* 耐荷重: 約7kg
* 備考: 上下前後調節: 任意調節可能
※カメラスタンドは上部のみ取付可能。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4991829123734
商品コード
4991829123734
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落札価格7700円
448 入札履歴
終了
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