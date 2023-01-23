『ハヤミ工産 PUP-B8502 HAMILeX カメラスタンド(PU-850シリーズ用) メーカー直送【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 13分に出品され03月26日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品特長・スペック

PU-855B/PU-857Bに対応



* 本体寸法: 幅 240×奥行き 255(mm)

* 質量: 約2.5kg

* 耐荷重: 約7kg

* 備考: 上下前後調節: 任意調節可能

※カメラスタンドは上部のみ取付可能。 商品カテゴリ 総合通販PREMOA !店 インテリア・家具 テレビ台・テレビボード・取付金具 テレビスタンド・テレビ台用アクセサリ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、映像機器 AV周辺機器 その他AV周辺機器

JANコード/ISBNコード 4991829123734

商品コード 4991829123734