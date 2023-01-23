『CICONIA サウンドバー スピーカー LEDイルミネーション 幅35.7ｃｍ 近未来デザイン Bluetooth USB 無線 センター商事 CLY-2210BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 23分に出品され03月11日 06時 23分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 幅約35.7cmのコンパクトなサウンドバー。小さいけれど機能的！オシャレな近未来的デザイン！必要な機能をギュッと凝縮。スリムなデザインなのでテレビやPCディスプレイの下など狭いスペースにも置ける。