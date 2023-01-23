『VGP 2021 受賞モデルラディウス radius HP-NX500BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 NeEXTR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 21時 12分に出品され03月18日 21時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VGP 2021 受賞モデルラディウス radius HP-NX500BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 NeEXTR



【商品説明】

・【Qualcomm TrueWireless Stereo Plus対応】イヤホンのBluetooth通信において、接続機器から左右両方のイヤホンへ同時に音声データを送受信する通信方式。楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。

・【aptXコーデック対応】「aptX」はオーディオ伝送遅延時間が約0.07秒と短く接続機器の映像と音声の同期性を高めるため、動画視聴やゲームもストレスなく楽しめます。

・【力強くも繊細さ際立つフラットサウンド】独自開発のFLW構造ドライバーを搭載し、力強さと繊細さを併せ持った高音質サウンドを実現しました。

・【極

CMR-X08JPBVZMT

【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。