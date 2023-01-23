『VGP 2021 受賞モデルラディウス radius HP-NX500BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 NeEXTR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 21時 12分に出品され03月18日 21時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VGP 2021 受賞モデルラディウス radius HP-NX500BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 NeEXTR
【商品説明】
・【Qualcomm TrueWireless Stereo Plus対応】イヤホンのBluetooth通信において、接続機器から左右両方のイヤホンへ同時に音声データを送受信する通信方式。楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。
・【aptXコーデック対応】「aptX」はオーディオ伝送遅延時間が約0.07秒と短く接続機器の映像と音声の同期性を高めるため、動画視聴やゲームもストレスなく楽しめます。
・【力強くも繊細さ際立つフラットサウンド】独自開発のFLW構造ドライバーを搭載し、力強さと繊細さを併せ持った高音質サウンドを実現しました。
・【極
CMR-X08JPBVZMT
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (アイスソウル) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A
¥ 7700
完全ワイヤレスイヤホン Horen X1T Pro (ブラック)
¥ 7700
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra Dancer (ダンサー) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth
¥ 7700
パナソニック ステレオヘッドホン RP-HTX70-K
¥ 7700
Pinetree イヤーバッド ヘッドフォン HMX14Pro Max ブラック
¥ 7700
SINDOX SCWMC001-15W&45W-USAA1
¥ 7700
SYNTRAVA Wireless Earbuds Hi-Fi Stereo Deep Bass Bluetooth Fast Charging in-Ear Headphones Touch Control Headphones for Sports Office Cordless Earphon
¥ 7700
特別価格UX530 Wireless Earbuds for Ulefone Note 6 with Immersive Sound True 5.0 Bluetooth in-Ear Headphones with 2000mAh Charging Case - Ste好評販売中
¥ 7700
iFace TinyTAN キュートクリアシリコン保護カバー AirPods Proケース用 カラビナクリップ付き ワイヤレス充電対応 - グループ(円形)
¥ 7700
Logicool G ロジクール G ゲーミングヘッドセット G533 PS5 PS4 PC Switch Xbox ワイヤレス Dolby 7.1ch usb ノイズキャンセリング 折り畳み式 マイク付き 軽量
¥ 7700
Idocolors かわいい犬ママケース Airpod クリアソフトTPU用 保護カバー LED可視 ワイヤレス充電対応 Airpods第1世代と第2世代用
¥ 7700
TUINYO Bluetooth Headphones Wireless， Over Ear Stereo Wireless Headset 40H Playtime with deep bass， Soft Memory-Protein Earmuffs， Built-in Mic Wired M
¥ 7700
ambie sound earcuffs （アンビー サウンド イヤカフ）AM-TW01 BLACK 耳をふさがないイヤホン 完全ワイヤレス 高品質
¥ 7700
ElloGear OEM Earbuds Stereo Headphones for Samsung Galaxy S10 S10e Plus Cable - Designed by AKG - with Microphone and Volume Buttons (White)
¥ 7700
Kymate XPR-7550E XPR7350 ノイズリダクションイヤホン PTTマイク付き Motorola APX7000 APX6000 APX8000 XPR6550 DGP8050 DGP8550 XPR63欧米で人気の並行輸入品
¥ 7700
MEE audio BTR Bluetooth Wireless Audio Receiver Adapter with Cinemaear Audio Enhancement Technology
¥ 7700
Friencity Trucker Bluetoothヘッドセット マイク付きワイヤレスヘッドセット オフィス携帯電話用 ノイズキャンセリング オンイヤーヘッドホン PC VOIP コールセ
¥ 7700
特別価格XLEADER SoundAngel Sport3 Pro - Wireless Sports Earbuds Bluetooth Earphones with LED Display Charging Case， IPX7 Waterproof TWS Ster好評販売中
¥ 7700
落札価格7700円
760 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！