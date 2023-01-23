『レンズメイト SONY α6500/α6400/α6300専用サムレスト ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 14分に出品され03月31日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【LENSMATE−SONY α6500/α6400/α6300専用サムレスト】 ※α6600には適合しません
米国レンズメイト社が究極のデザインを求めてカスタムメイドしたSony α6500／α6400／α6300専用サムレストは、ヒンジ開閉機構が採用され、高い機能性と洗練された美しさを合わせ持つカメラアクセサリーとして完成しました。すべてのボタンへアクセスできるようにデザインされ、軽快なクリック感でサムレストを開けば、トップダイヤルへも素早くアクセスできます。
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落札価格7700円
864 入札履歴
終了
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