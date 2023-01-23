BeBe Petits Pois Vert / ベベ プチ ポワ ヴェール 【日本製】オーガニックコットンポンチワンピース(95~150cm)【年末の贈り物】

商品情報

【カテゴリ】キッズ > ワンピース > ミニ丈・ひざ丈ワンピ…

【カラー】ピンク/ブラック系

【サイズ】95cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm/150cm

【実寸(cm)】95cm:身幅30.5 着丈47 肩幅24 袖丈30100cm:身幅16 着丈51 肩幅25 袖丈32.5110cm:身幅32.5 着丈56.5 肩幅26 袖丈37120cm:身幅34.5 着丈62 肩幅27.5 袖丈40.5130cm:身幅36.5 着丈68 肩幅29 袖丈45140cm:身幅38.5 着丈74 肩幅31 袖丈49150cm:身幅41 着丈80 肩幅33 袖丈53

【素材】ピンク/ブラック系：綿100％

【製造国】-

【基本情報】1281-56058，ベベ プチ ポワ ヴェール