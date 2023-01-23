『ステファンジョセフ キャリーバッグ ユニコーン 20L 女の子 機内持ち込み スーツケース Stephen Joseph【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 49分に出品され03月15日 14時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：Stephen Joseph
サイズ：15L×30W×46H cm
重さ：1200g
対象年齢：3歳から
安全基準：CPSIA/ASTM
仕様：
外側収納はポケット3つ、それぞれにメッシュポケットがついています
伸縮ハンドルは本体に収納可(地面から85cm)
２輪キャスター、止まった際に自立し動かないのでお子さまに最適
【備考】
・ラッピング可(ラッピングバッグを商品と一緒にご購入下さい。)
・組立必要/説明書図解（英語表記）
・製造上のキズや塗装剥がれ等や輸送時のパッケージへのダメージが見受けられる場合がございます。
・入荷時期によりデザイン・カラー変更の場合がございます。
・ご使用時、必ず大人の方がそばで付き添って下さい。
画像と商品が一部異なる場合もございますのでご了承ください。
在庫数、価格は日々変動いたします。
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落札価格7700円
634 入札履歴
終了
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