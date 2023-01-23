ステファンジョセフ キャリーバッグ ユニコーン 20L 女の子 機内持ち込み スーツケース Stephen Joseph【年末の贈り物】

商品情報

メーカー：Stephen Joseph

サイズ：15L×30W×46H cm

重さ：1200g

対象年齢：3歳から

安全基準：CPSIA/ASTM

仕様：

外側収納はポケット3つ、それぞれにメッシュポケットがついています

伸縮ハンドルは本体に収納可(地面から85cm)

２輪キャスター、止まった際に自立し動かないのでお子さまに最適



【備考】

・ラッピング可(ラッピングバッグを商品と一緒にご購入下さい。)

・組立必要/説明書図解（英語表記）

・製造上のキズや塗装剥がれ等や輸送時のパッケージへのダメージが見受けられる場合がございます。

・入荷時期によりデザイン・カラー変更の場合がございます。

・ご使用時、必ず大人の方がそばで付き添って下さい。

画像と商品が一部異なる場合もございますのでご了承ください。

在庫数、価格は日々変動いたします。



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