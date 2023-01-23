『今すぐ使える400円クーポン有 ムーミン生誕70周年ダイヤモンド・ホワイトセラミックウォッチムーミン＆フローレン 只今店長のお薦めプレゼント贈呈中。【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 03時 28分に出品され04月07日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ムーミン生誕70周年ダイヤモンド・ホワイトセラミックウォッチムーミン＆フローレン
|サイズ（約）
|径3.9× 厚さ1.2cm
手首周り：17〜20.5cm
|重量（約）
|41ｇ
|材質
|ガラス：クリスタルガラス
ケース・ベルト：ハイブリッドセラミック
|種類
|ムーミン＆フローレン
|仕様
|クォーツ、日常生活防水、月差±25 秒、天然ダイヤモンド2石、シリアルナンバー入り、１年保証
|その他
|プレミアムBOX・ギャランティーカード・鑑別書付き
|製造国
|中国製
商品カテゴリ
商品コード
284-050325545
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落札価格7700円
428 入札履歴
終了
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