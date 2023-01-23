『今すぐ使える400円クーポン有 ムーミン生誕70周年ダイヤモンド・ホワイトセラミックウォッチムーミン＆フローレン 只今店長のお薦めプレゼント贈呈中。【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 03時 28分に出品され04月07日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明





商品名 ムーミン生誕70周年ダイヤモンド・ホワイトセラミックウォッチムーミン＆フローレン サイズ（約） 径3.9× 厚さ1.2cm

手首周り：17〜20.5cm 重量（約） 41ｇ 材質 ガラス：クリスタルガラス

ケース・ベルト：ハイブリッドセラミック 種類 ムーミン＆フローレン 仕様 クォーツ、日常生活防水、月差±25 秒、天然ダイヤモンド2石、シリアルナンバー入り、１年保証 その他 プレミアムBOX・ギャランティーカード・鑑別書付き 製造国 中国製 商品カテゴリ へるすぴあ その他 ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども用ファッション小物 腕時計

商品コード 284-050325545