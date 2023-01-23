『パンツ 【リバティファブリック】リボンスカパン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 44分に出品され03月22日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:73552146

ショップ:NARUMIYA ONLINE，ナルミヤ オンライン

ブランド:pom ponette junior，ポンポネットジュニア

商品名:【リバティファブリック】リボンスカパン

カテゴリ:パンツ>その他パンツ

ブランド品番:4931108

素材:表地：綿100% 裏地：綿92% ポリウレタン8%

原産国:中国

カラー:ブルー，ダークブルー

サイズ:M，L

企画ID:1595568，1545000