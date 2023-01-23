『ザ・ノースフェイス レインコート ベビー キッズ レインポンチョ NPB12308 雨具 カッパ 男の子 女の子 赤ちゃん 子供 撥水 防水 フード キャンプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 22分に出品され03月24日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ザ・ノースフェイス THE NORTH FACE
レインポンチョ NPB12308 ベビー キッズ レインコート
商品説明
アーバンネイビー(UN)
スーパーソニックブルー(SC)
レトロオレンジ(RO)
※こちらは専用梱包材なしの商品のみのお届けとなります。
防水透湿性に優れた2層構造のハイベントを使用した防水ポンチョ。
リサイクル可能なナイロン生地を使用した、環境に配慮した商品です。
フロントと袖は着脱しやすいドットボタンを採用。
左胸と背面にはリフレクトのロゴ、
さらに肩から袖にリフレクトのラインを配置し、
雨天時や夕方の視認性が向上。
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素材
70D/90D HYVENT-D（2.5層）（表側：ナイロン100％、裏側：ポリウレタンコーティング）
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落札価格7700円
934 入札履歴
終了
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