『ザ・ノースフェイス レインコート ベビー キッズ レインポンチョ NPB12308 雨具 カッパ 男の子 女の子 赤ちゃん 子供 撥水 防水 フード キャンプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 22分に出品され03月24日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ザ・ノースフェイス THE NORTH FACE



レインポンチョ NPB12308 ベビー キッズ レインコート

商品説明

アーバンネイビー(UN)

スーパーソニックブルー(SC)

レトロオレンジ(RO)



※こちらは専用梱包材なしの商品のみのお届けとなります。



防水透湿性に優れた2層構造のハイベントを使用した防水ポンチョ。

リサイクル可能なナイロン生地を使用した、環境に配慮した商品です。

フロントと袖は着脱しやすいドットボタンを採用。

左胸と背面にはリフレクトのロゴ、

さらに肩から袖にリフレクトのラインを配置し、

雨天時や夕方の視認性が向上。



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素材

70D/90D HYVENT-D（2.5層）（表側：ナイロン100％、裏側：ポリウレタンコーティング）