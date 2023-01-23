『スウェット MILKFED.xCLAW MONEY SWEAT TOP【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 19時 47分に出品され03月20日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:68608188
ショップ:MILKFED.，ミルクフェド
ブランド:MILKFED.，ミルクフェド
商品名:MILKFED.xCLAW MONEY SWEAT TOP
カテゴリ:トップス>スウェット
ブランド品番:103224012005
素材:本体：綿 100% リブ：綿 98%、ポリウレタン 2%
原産国:中国
カラー:ブラック，オートミール，ライトブルー
サイズ:ONE SIZE
企画ID:1576153，1576152，1572687，1565560，1565557，1562565，1562562，1544607，1544606，1544604，1526955，1526944
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落札価格7700円
98 入札履歴
終了
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