『N.ventricosa × ehippiata EPH-1-36-1 オス 4号【現品限り】ネペンテス 食虫植物_13203【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 00時 18分に出品され03月18日 00時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
N.ventricosa × ehippiata EPH-1-36-1 オス 4号【現品限り】ネペンテス 食虫植物_13203（2023年7月上旬撮影 ※植物ですので、撮影時からの日数の経過、季節の移り変わりと共に、袋の数、色など商品の状態が変わることがございます。どうぞご了承下さい。※出品中の商品は店頭販売もしております。店頭販売優先とさせて頂き、販売期間中でも出品を取り消す場合が御座いますので予めご了承ください。）
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落札価格7700円
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終了
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