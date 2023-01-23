『サラサウツギ 1m 10.5cmポット 10本 苗【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 08時 40分に出品され04月07日 08時 40分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サラサウツギ】(更紗空木) 読み：さらさうつぎ 学名：Deutzia crenata f.plena アジサイ科ウツギ属 落葉低木 別名：ツカサウツギ、ヤエウツギ 【商品情報】 ウツギは5〜6月に枝先に白い花を多くつけます。サクラが咲き終わり新緑が映える頃になると咲きます。花は前年伸びた枝からでます。樹高は2.5ｍぐらいまでとあまり大きくなりません。株立ち状に成長します。昔から観賞用によく植栽されていました。北海道から九州まで幅広く自生しています。色々な品種があります。