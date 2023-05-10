『盆栽 石化桧 樹高 22cm せっかひのき Chamaecyparis obtusa セッカヒノキ ヒノキ科 常緑樹 観賞用 現品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 42分に出品され03月29日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

石化桧 セッカヒノキ

(ヒノキ科：常緑樹)



サイズ

樹高 約22センチ

横幅 約15センチ

奥行 約14センチ

幹太 約1.5センチ



撮影日 2023/05/10