『盆栽 難波茨 なにわいばら Rosa laevigata ナニワイバラ 花物 つる性 薔薇 ばら Rosa バラ バラ科 バラ属 常緑樹 観賞用 小品 現品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 11時 29分に出品され04月27日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

難波茨 ナニワイバラ

(バラ科バラ属：常緑樹)



サイズ

樹高 約15センチ

横幅 約24センチ

奥行 約18センチ



撮影日 2023/01/17