『庭木：しだれ梅（紅梅）桃花* 樹高：約100ｃｍ 全高：120ｃｍ 当店おまかせ ヤマト便発送【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 15時 42分に出品され03月19日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 庭木：しだれ梅（紅梅）桃花

撮影日：12月



＊数量物商品となりますので写真とは枝振りなどは異なります。

＊季節により状態は異なります。ポットの材質などは予告なく変更される場合がございます。



サイズ

根巻：約24ｃｍ 樹高：100ｃｍ