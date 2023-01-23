『庭木：しだれ梅（紅梅）桃花* 樹高：約100ｃｍ 全高：120ｃｍ 当店おまかせ ヤマト便発送【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 15時 42分に出品され03月19日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
庭木：しだれ梅（紅梅）桃花
撮影日：12月
＊数量物商品となりますので写真とは枝振りなどは異なります。
＊季節により状態は異なります。ポットの材質などは予告なく変更される場合がございます。
サイズ
根巻：約24ｃｍ 樹高：100ｃｍ
アジサイ 青系 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7686
シモツケ 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7686
アジサイ 赤系 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7686
ヤエヤマブキ 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7686
アジサイ 白系 樹高0.3m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7686
フォッサギラマヨール（シロバナマンサク）白花 小庭に 植木 庭木 苗木 花木 落葉低木
¥ 7623
コマユミ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット マユミ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
ヤマボウシ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット やまぼうし 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 花を楽しむ木
¥ 7616
ヤマザクラ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット 山桜 サクラ・さくら・桜 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 花を楽しむ木
¥ 7616
エノキ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット えのき 榎 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
エゴノキ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット えごのき エゴの木 白い清楚な花が、枝いっぱいに咲く木 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
イロハモミジ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット (いろは紅葉 紅葉 モミジ もみじ かえで カエデ 楓) 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
ジャカランダ ピンクエビータ 世界三大花木落葉樹 二度咲ジャカランダ 18cmポット 送料無料 花木 苗木 pwg
¥ 7615
ジャカランダ 日南のめぐみ 世界三大花木落葉樹 21cmポット 送料無料 花木 苗木 pwg
¥ 7615
現品発送 シロヤシオ(ゴヨウツツジ、ヤシオツツジ）樹高0.5m-0.6m(根鉢含まず） 落葉樹 落葉低木 花木 日陰
¥ 7560
現品発送 特大ブルーベリー バルドウィン 樹高1.4-1.6m(ラビットアイ系) 大実 早生品種果樹苗 植木 落葉樹落葉中木
¥ 7560
【現品発送】利休梅（リキュウバイ） 樹高1.5-1.6m(根鉢含まず) シンボルツリー 落葉樹 落葉高木 庭木
¥ 7560
アメリカハナノキ(レッドサンセット)樹高1.5m前後(根鉢含まず） 7号黒ポット 落葉樹 落葉高木
¥ 7560
落札価格7700円
986 入札履歴
終了
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