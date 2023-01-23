『新品 送料無料 Blu-ray ASKA ASKA premium ensemble concert -higher ground- 2019-2020 (Blu-ray＋2CD) ブルーレイ 4997184116701【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 03時 52分に出品され05月05日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 国内正規品となります。（海賊品ではありません。）

お客様都合でのキャンセルは受けかねます。



新品未開封品



[1]Blu-ray

1.-higher ground- overture

2.僕はMusic

3.HELLO

4.天気予報の恋人

5.-TALK-

6.Fellows

7.修羅を行く

8.しゃぼん

9.-TALK-

10.はじまりはいつも雨

11.good time

12.-TALK-

13.帰宅

14.RED HILL

15.歌になりたい

16.-TALK?MEMBER紹介ー

17.you&me

18.HEART

19.百花繚乱

20.higher ground

21.青春の鼓動

22.今がいちばんいい

23.-TALK-

24.Be free

25.We Love Music

26.-TALK- (ENCORE)

27.一度きりの笑顔 (ENCORE)

28.PRIDE (ENCORE)

29.BIG TREE (ENCORE)

[2]CD

1.-higher ground- overture

2.僕はMusic

3.HELLO

4.天気予報の恋人

5.Fellows

6.修羅を行く

7.しゃぼん

8.はじまりはいつも雨

9.good time

10.帰宅

11.RED HILL

12.歌になりたい

[3]CD

1.you&me

2.HEART

3.百花繚乱

4.higher ground

5.青春の鼓動

6.今がいちばんいい

7.Be free

8.We Love Music

9.Encore

10.一度きりの笑顔

11.PRIDE

12.BIG TREE