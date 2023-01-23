『優良配送 Blu-ray+2CD 杉山清貴 SUGIYAMA KIYOTAKA Band Tour 2021 Solo Debut 35th Anniversary 初回製造分限定 ブルーレイ 4988003873998【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 11分に出品され03月16日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国内正規品となります。（海賊品ではありません。）
お客様都合でのキャンセルは受けかねます。
新品未開封品
＜初回製造分限定＞
三方背外箱ケース付（初回製造分限定）
別冊スペシャル・フォトブック(16P)
＜封入特典＞
フォトカードセット（8枚組）
【Blu-ray】ライブ本編＋映像特典
【CD1&2】ライブ音源
[1] Blu-ray
1. The Christmas Song
2. さよならのオーシャン
3. position 0の憂鬱
4. one more night
5. MOVING MY HEART
6. MYSTIC LADY
7. BOUND FOR RIVERS ISLAND
8. DOUBLE RAINBOW
9. HERE AND THERE
10. INSPIRATION
11. 青空が目にしみる
12. 彼方からの風
13. AMERICAN DREAM
14. あの夏の君と
15. 雨粒にKissをして
16. 眠れぬ夜に〜I miss you〜
17. 月に口づけ
18. そして...夏の雨に
19. Omotesando83
20. Rainbow Planet
21. 最後のHoly Night
22. SHADE〜夏の翳り〜 ＜ENCORE＞
23. Glory Love ＜ENCORE＞
24. Other Views ＜ENCORE＞
25. バックステージ、リハーサルの様子を収めた特別映像 ＜特典映像＞
優良配送 矢沢永吉 3DVD 3 BODYS NIGHT
¥ 7700
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¥ 7700
【先着特典】氷川きよし／氷川きよしMVベスト〜演歌・歌謡曲〜＜DVD＞［Z-14442］20230621
¥ 7700
【先着特典】YUKI／YUKI concert tour”SOUNDS OF TWENTY” 2022 日本武道館＜Blu-ray+2CD＞（初回生産限定盤)［Z-14456］20230719
¥ 7700
【特典付/予約】 YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022 日本武道館 初回生産限定盤 Blu-ray YUKI
¥ 7700
[枚数限定][限定版]SkyPeace TOUR2022 Grateful For(初回生産限定盤)【Blu-ray】/スカイピース[Blu-ray]【返品種別A】
¥ 7700
V.A.／SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-＜Blu-ray+フォトブック＞（初回生産限定盤)20230412
¥ 7700
Animelo Summer Live 2007 Generation-A DVD
¥ 7700
廃盤 Blu-ray ブルーレイ ジャニーズWEST 1st Tour パリピポ 初回仕様 PR
¥ 7700
[国内盤ブルーレイ]YUKI / YUKI concert tourSOUNDS OF TWENTY2022 日本武道館〈初回生産限定盤〉[初回出荷限定](2023/7/19発売)
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[国内盤DVD]氷川きよし / MVベスト〜演歌・歌謡曲〜〈2枚組〉[2枚組] (2023/6/21発売)
¥ 7700
[国内盤ブルーレイ]北島三郎 / 芸道60周年記念 北島三郎ファイナルコンサート〜終わりなき歌人(うたびと)の魂(こころ)〜 (2023/6/5発売)
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[国内盤ブルーレイ]lynch. / THE FATAL HOUR HAS COME AT 日本武道館〈初回限定豪華版〉[初回出荷限定](2023/3/15発売)
¥ 7700
【国内盤ブルーレイ】つばきファクトリー / CONCERT TOUR〜ENCORE PARADE〜〈2枚組〉[2枚組](2023/2/22発売)
¥ 7700
[国内盤ブルーレイ]SACRA MUSIC FES.2022-5th Anniversary-〈初回生産限定盤〉[初回出荷限定](2023/4/12発売)
¥ 7700
[国内盤DVD] 舟木一夫 / 芸能生活60周年記念Anniversary LiveSPECIAL BOX〈4枚組〉[4枚組]
¥ 7700
[国内盤ブルーレイ]DA PUMP / LIVE DA PUMP 2022 ARENA TOUR DA POP COLORS at 幕張メッセ国際展示場 20220611〈初回生産限定盤〉[初回出荷限定]
¥ 7700
[国内盤DVD] DA PUMP / LIVE DA PUMP 2022 ARENA TOUR DA POP COLORS at 幕張メッセ国際展示場 20220611〈初回生産限定盤・2枚組〉[2枚組][初回出荷限定]
¥ 7700
落札価格7700円
454 入札履歴
終了
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