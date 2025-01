優良配送 Blu-ray+2CD 杉山清貴 SUGIYAMA KIYOTAKA Band Tour 2021 Solo Debut 35th Anniversary 初回製造分限定 ブルーレイ 4988003873998【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

国内正規品となります。(海賊品ではありません。)

お客様都合でのキャンセルは受けかねます。



新品未開封品



<初回製造分限定>

三方背外箱ケース付(初回製造分限定)

別冊スペシャル・フォトブック(16P)



<封入特典>

フォトカードセット(8枚組)



【Blu-ray】ライブ本編+映像特典

【CD1&2】ライブ音源



[1] Blu-ray

1. The Christmas Song

2. さよならのオーシャン

3. position 0の憂鬱

4. one more night

5. MOVING MY HEART

6. MYSTIC LADY

7. BOUND FOR RIVERS ISLAND

8. DOUBLE RAINBOW

9. HERE AND THERE

10. INSPIRATION

11. 青空が目にしみる

12. 彼方からの風

13. AMERICAN DREAM

14. あの夏の君と

15. 雨粒にKissをして

16. 眠れぬ夜に〜I miss you〜

17. 月に口づけ

18. そして...夏の雨に

19. Omotesando83

20. Rainbow Planet

21. 最後のHoly Night

22. SHADE〜夏の翳り〜 <ENCORE>

23. Glory Love <ENCORE>

24. Other Views <ENCORE>

25. バックステージ、リハーサルの様子を収めた特別映像 <特典映像>