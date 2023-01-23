『[国内盤DVD] 東方神起 / LIVE TOUR 2019〜XV〜 PREMIUM EDITION〈初回生産限定盤・3枚組〉[3枚組][初回出荷限定]【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 18時 01分に出品され04月15日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 AVBK-79748〜50



【JAN】 4988064797486



【発売日】 2021年05月12日



【アーティスト】

東方神起



【収録内容】

［1］

(1)Hello

(2)Manipulate

(3)Crimson Saga

(4)Disvelocity

(5)Six in the morning

(6)Master

(7)Hot Sauce

(8)目隠し

(9)ホタルの涙

(10)Truth

(11)My Destiny

(12)Everyday

(13)雪降る夜のバラード

［2］

(1)B.U.T(BE-AU-TY)

(2)Hide&Seek

(3)ミラーズ(BAND&DANCER紹介)

(4)Easy Mind

(5)Hot Hot Hot

(6)大好きだった

(7)Guilty

(8)Why?(Keep Your Head Down)

〈Encore〉