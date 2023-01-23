『[国内盤DVD] 東方神起 / LIVE TOUR 2019〜XV〜 PREMIUM EDITION〈初回生産限定盤・3枚組〉[3枚組][初回出荷限定]【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 18時 01分に出品され04月15日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 AVBK-79748〜50
【JAN】 4988064797486
【発売日】 2021年05月12日
【アーティスト】
東方神起
【収録内容】
［1］
(1)Hello
(2)Manipulate
(3)Crimson Saga
(4)Disvelocity
(5)Six in the morning
(6)Master
(7)Hot Sauce
(8)目隠し
(9)ホタルの涙
(10)Truth
(11)My Destiny
(12)Everyday
(13)雪降る夜のバラード
［2］
(1)B.U.T(BE-AU-TY)
(2)Hide&Seek
(3)ミラーズ(BAND&DANCER紹介)
(4)Easy Mind
(5)Hot Hot Hot
(6)大好きだった
(7)Guilty
(8)Why?(Keep Your Head Down)
〈Encore〉
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落札価格7700円
41 入札履歴
終了
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