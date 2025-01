[国内盤DVD] 東方神起 / LIVE TOUR 2019〜XV〜 PREMIUM EDITION〈初回生産限定盤・3枚組〉[3枚組][初回出荷限定]【お歳暮】

商品情報

【品番】 AVBK-79748〜50



【JAN】 4988064797486



【発売日】 2021年05月12日



【アーティスト】

東方神起



【収録内容】

[1]

(1)Hello

(2)Manipulate

(3)Crimson Saga

(4)Disvelocity

(5)Six in the morning

(6)Master

(7)Hot Sauce

(8)目隠し

(9)ホタルの涙

(10)Truth

(11)My Destiny

(12)Everyday

(13)雪降る夜のバラード

[2]

(1)B.U.T(BE-AU-TY)

(2)Hide&Seek

(3)ミラーズ(BAND&DANCER紹介)

(4)Easy Mind

(5)Hot Hot Hot

(6)大好きだった

(7)Guilty

(8)Why?(Keep Your Head Down)

〈Encore〉