『[国内盤ブルーレイ]となりの吸血鬼さん Vol.3【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 40分に出品され03月31日 08時 40分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 MFXC-0031



【JAN】 4589644715427



【発売日】 2019年02月27日



【アーティスト】

明田川仁|秋田谷典昭|松本浩樹|廣岡岳|日高里菜|高橋龍也|内田彩|藤澤慶昌|Lynn|酒井孝裕|和氣あず未|富田美憂|甘党|鈴木ようこ|篠原侑



【収録内容】

〈第7話〉吸血鬼とすごす夏休み

〈第8話〉夏休み最後の日

〈第9話〉吸血鬼vsヴァンパイアハンター



【関連キーワード】：明田川仁|秋田谷典昭|松本浩樹|廣岡岳|日高里菜|高橋龍也|内田彩|藤澤慶昌|Lynn|酒井孝裕|和氣あず未|富田美憂|甘党|鈴木ようこ|篠原侑|アケタガワジン|アキタヤノリアキ|マツモトヒロキ|ヒロオカタケシ|ヒダカリナ|タカハシタツヤ|ウチダアヤ|フジサワヨシアキ|リン|サカイタカヒロ|ワキアズミ|トミタミユ|アマトウ|スズキヨウコ|ササハラユウ|トナリノ・キュウケツキサン・VOL・3