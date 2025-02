KinKi Kids / KinKi Kids Concert 2022-2023 24451 〜The Story of Us〜 (初回盤:4DVD+BOOKLET) JEBN-333/6【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

KinKi Kids / KinKi Kids Concert 2022-2023 24451 〜The Story of Us〜 (初回盤:4DVD+BOOKLET) JEBN-333/6

【初回盤:4DVD+BOOKLET】

2022年7月21日にデビュー25周年を迎えたKinKi Kids。今まで支えてくれた全てのファン、全ての関係者に感謝を贈ったコンサート "KinKi Kids Concert 2022-2023 24451〜The Story of Us〜" が遂に映像化!!

デビュー曲「硝子の少年」から最新シングル「The Story of Us」まで、この25年間を彩り続けたヒットソング満載のコンサートは超必見!!

京セラドーム公演2日間の模様をMIXした完全盤!!



【初回盤】の特典映像には、2022年夏に行われたイベント "24451〜君と僕の声〜" のライブ本編 (東京ドーム公演) に加え、大阪・東京公演のMCをまとめたMC Collectionを収録。

*LPサイズ プレミアムパッケージ*36P ブックレット



