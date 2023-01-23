送料無料! オークリー OAKLEY バックパック Essential Box Pack M 3.0 バッグ カバン リュック メンズ 箱型 通勤 921558JP ※北海道・沖縄は別途送料600円【2025年の人気アイテム】

オークリー(OAKLEY)Essential Box Pack M 3.0 サイズ

・29cm×48cm×18cm/容量:25L

カラー

・02E:Blackout

・86D:Strong Violet

・186:White Print バック本体の軽量性を高め使いやすさを追求したバックパック。

コンプレッションベルトの余ったストラップをスマートにポケット収納できるデザイン。

ボードを留められるボックス型バックパックはボトムとフロントに耐久性の高いコーティング素材を採用。

ショルダーストラップは「RED CODE」のEVAクッション構造とベンチレーション構造を組み合わせた快適仕様。

各所に散りばめられたディティールが機能性をアップ。

(シューズポケット、クッション材入りのPC収納、視認性のあるリフレクターテープ、EYEWEARポケット、EYEWEARホルダー、大型ボトルポケット、グリップ力に優れたハンドル、チェストベルト) ※商品の画像はできる限り実物に近づけるよう配慮しております。 お使いのモニターやご覧になる環境によりまして、 色目が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。