『送料無料! オークリー OAKLEY バックパック Essential Box Pack M 3.0 バッグ カバン リュック メンズ 箱型 通勤 921558JP ※北海道・沖縄は別途送料600円【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 11時 01分に出品され04月23日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|オークリー(OAKLEY)Essential Box Pack M 3.0
サイズ
・29cm×48cm×18cm/容量:25L
カラー
・02E:Blackout
・86D:Strong Violet
・186:White Print
バック本体の軽量性を高め使いやすさを追求したバックパック。
コンプレッションベルトの余ったストラップをスマートにポケット収納できるデザイン。
ボードを留められるボックス型バックパックはボトムとフロントに耐久性の高いコーティング素材を採用。
ショルダーストラップは「RED CODE」のEVAクッション構造とベンチレーション構造を組み合わせた快適仕様。
各所に散りばめられたディティールが機能性をアップ。
(シューズポケット、クッション材入りのPC収納、視認性のあるリフレクターテープ、EYEWEARポケット、EYEWEARホルダー、大型ボトルポケット、グリップ力に優れたハンドル、チェストベルト)
※商品の画像はできる限り実物に近づけるよう配慮しております。 お使いのモニターやご覧になる環境によりまして、 色目が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。
商品カテゴリ
商品コード
921558JP-
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落札価格7700円
307 入札履歴
終了
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