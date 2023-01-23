『ハーレー メンズ 水着 サーフパンツ トランクス ファントムプラス ブロック パーティー レネゲード 18 人気 ブラック グレー Hurley PHANTOM+【MBS0010910】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 00時 51分に出品され04月27日 00時 51分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Hurley｜ハーレー

MENS PHANTOM+ BLOCK PARTY RENEGADE 18”



撥水ファントム素材を採用。

DWR加工を施した生地はストレッチ性、耐久性、速乾性バツグン

・アウトシーム：18インチ

・腰を1周したドローコードによる確実なホールド

・リフレクトPhantom＋ロゴ入り

・アイコンヒートシール付き



※デザイン／サイズともにアメリカモデル



サイズ : XS(28)/ S(30) / M(32) / L(34)

カラー : 01.H010(ブラック/グレー) / 02.H011(ブラック/ホワイト)

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