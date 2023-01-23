『[Phiten]ファイテン サポーター メタックス 腰用 ハードタイプ サイズ：L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 08分に出品され03月07日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
・S、M、L
カラー
ブラック
素材
・表生地中央:ポリエステル100％
・表生地先端:ナイロン93％、ポリウレタン7％
・中材:ポリウレタン
・裏生地中央:ナイロン93％、ポリウレタン7％
・裏生地脇部:ナイロン80％、ポリウレタン20％
・裏生地先端:ポリエステル100％
・補助ベルト:ナイロン
80％、ポリウレタン20％
・面ファスナーオス:ポリエステル100％
・面ファスナーメス:ナイロン100％
・樹脂ステー:ナイロン、ポリエチレン
・ロゴ部:合成皮革
技術
・メタックス
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落札価格7700円
89 入札履歴
終了
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