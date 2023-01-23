『[Phiten]ファイテン サポーター メタックス 腰用 ハードタイプ サイズ：L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 08分に出品され03月07日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

・S、M、L



カラー

ブラック



素材

・表生地中央:ポリエステル100％

・表生地先端:ナイロン93％、ポリウレタン7％

・中材:ポリウレタン

・裏生地中央:ナイロン93％、ポリウレタン7％

・裏生地脇部:ナイロン80％、ポリウレタン20％

・裏生地先端:ポリエステル100％

・補助ベルト:ナイロン

80％、ポリウレタン20％

・面ファスナーオス:ポリエステル100％

・面ファスナーメス:ナイロン100％

・樹脂ステー:ナイロン、ポリエチレン

・ロゴ部:合成皮革



技術

・メタックス