ハイネックシャツ メンズ トミー ヒルフィガー ゴルフ TOMMY HILFIGER GOLF 日本正規品 2023 春夏 新作 ゴルフウェア thma327【新年の贈り物】

商品情報

T-on ティーオン メンズ商品詳細 ゴルフウェア

トミー ヒルフィガー ゴルフ TOMMY HILFIGER GOLF 日本正規品 メンズ

商品名

ハイネックシャツ 半袖 UVカット ストレッチ グラデーションロゴ モックネック M〜3Lまでご用意 ゴルフウェア

メーカー希望小売価格

10000円（税別）

表記サイズ

M(M) L(L) LL(LL) 3L(XL)

メーカー対応サイズ

M（M）胸囲89〜95cm

L（L) 胸囲93〜99cm

LL(LL)胸囲97〜103cm

3L(XL)胸囲101〜107cm

実寸サイズ

M(M) 身幅51.5cm 肩幅40.5cm 後ろ着丈68cm

L(L) 身幅54cm 肩幅43cm 後ろ着丈70cm

LL(LL) 身幅57cm 肩幅45cm 後ろ着丈71.5cm

3L(XL) 身幅60cm 肩幅47cm 後ろ着丈73cm

素材

ポリエステル100％

機能

吸水 速乾 UVカット UPF15以上 ストレッチ 伸縮性 ECOBLUE

カラー

ホワイト(00) ブラック(10)

説明

グラデーションロゴプリントが爽やかなモックネックシャツ。

ハイネックシャツ 半袖 UVカット ストレッチ グラデーションロゴ モックネック M〜3Lまでご用意

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