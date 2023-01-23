『ハイネックシャツ メンズ トミー ヒルフィガー ゴルフ TOMMY HILFIGER GOLF 日本正規品 2023 春夏 新作 ゴルフウェア thma327【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 09時 36分に出品され04月23日 09時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-on ティーオン メンズ商品詳細 ゴルフウェア
トミー ヒルフィガー ゴルフ TOMMY HILFIGER GOLF 日本正規品 メンズ
商品名
ハイネックシャツ 半袖 UVカット ストレッチ グラデーションロゴ モックネック M〜3Lまでご用意 ゴルフウェア
メーカー希望小売価格
10000円（税別）
表記サイズ
M(M) L(L) LL(LL) 3L(XL)
メーカー対応サイズ
M（M）胸囲89〜95cm
L（L) 胸囲93〜99cm
LL(LL)胸囲97〜103cm
3L(XL)胸囲101〜107cm
実寸サイズ
M(M) 身幅51.5cm 肩幅40.5cm 後ろ着丈68cm
L(L) 身幅54cm 肩幅43cm 後ろ着丈70cm
LL(LL) 身幅57cm 肩幅45cm 後ろ着丈71.5cm
3L(XL) 身幅60cm 肩幅47cm 後ろ着丈73cm
素材
ポリエステル100％
機能
吸水 速乾 UVカット UPF15以上 ストレッチ 伸縮性 ECOBLUE
カラー
ホワイト(00) ブラック(10)
説明
グラデーションロゴプリントが爽やかなモックネックシャツ。
ハイネックシャツ 半袖 UVカット ストレッチ グラデーションロゴ モックネック M〜3Lまでご用意
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落札価格7700円
65 入札履歴
終了
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