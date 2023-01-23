『[プレゼント付き]西川 お昼寝布団セット 綿100％ 洗濯 組布団セット 西川リビング 送料無料 ガーゼ 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 07時 31分に出品され04月21日 07時 31分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：西川 お昼寝布団セット 西川 日本製 お昼寝布団5点セット 手さげバッグ付

商品お問合せ番号：47632

メーカー名：西川株式会社/西川リビング

商品規格：

掛けふとん(白色無地)

サイズ：80×110cm 側生地：綿100%

詰め物：ポリエステル100% 250g



掛けカバーリング

サイズ：80×110cm 生地：綿100%(2重ガーゼ)

開閉：片側ヒモ3箇所 中ひも4か所付き



敷きふとん(白色無地)

サイズ：70×120cm 側生地：綿100%

詰め物：ポリエステル100%(固綿)700g

三つ折れタイプ(洗濯時は6つ折れOK)



敷きカバーリング

サイズ：75×125cm

生地：綿100%(ブロード/無地)

開閉：片側ヒモ3箇所



手提げバッグ

サイズ：高さ約44×幅約73cm×マチ約17cm

綿100%(2重ガーゼ)



製品重量：約2.1kg

日本製

メーカー：西川株式会社/西川リビング



※西川産業(東京西川)・西川リビング・京都西川が統合され『西川株式会社』になりました。