『[プレゼント付き]西川 お昼寝布団セット 綿100％ 洗濯 組布団セット 西川リビング 送料無料 ガーゼ 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 07時 31分に出品され04月21日 07時 31分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：西川 お昼寝布団セット 西川 日本製 お昼寝布団5点セット 手さげバッグ付
商品お問合せ番号：47632
メーカー名：西川株式会社/西川リビング
商品規格：
掛けふとん(白色無地)
サイズ：80×110cm 側生地：綿100%
詰め物：ポリエステル100% 250g
掛けカバーリング
サイズ：80×110cm 生地：綿100%(2重ガーゼ)
開閉：片側ヒモ3箇所 中ひも4か所付き
敷きふとん(白色無地)
サイズ：70×120cm 側生地：綿100%
詰め物：ポリエステル100%(固綿)700g
三つ折れタイプ(洗濯時は6つ折れOK)
敷きカバーリング
サイズ：75×125cm
生地：綿100%(ブロード/無地)
開閉：片側ヒモ3箇所
手提げバッグ
サイズ：高さ約44×幅約73cm×マチ約17cm
綿100%(2重ガーゼ)
製品重量：約2.1kg
日本製
メーカー：西川株式会社/西川リビング
※西川産業(東京西川)・西川リビング・京都西川が統合され『西川株式会社』になりました。
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落札価格7699円
389 入札履歴
終了
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