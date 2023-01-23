『室外機カバー エアコン室外機カバー アルミ製 大型タイプ KAAC-100 山善 YAMAZEN ガーデンマスター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月21日 16時 20分に出品され02月21日 16時 20分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料】

山善 YAMAZEN ガーデンマスター

エアコンカバー 室外機 アルミ製 大型タイプ

ダークブラウン



本体サイズ

幅106×奥行38×高さ97cm 重量5.5kg

室外機収納部内寸：幅99×奥行36×高さ95cm



材質

アルミ



仕様

原産国：中国

組立品です

組立時間：約30-40分



商品説明

スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場

国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能

カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます

雨風、サビに強いアルミ製

無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能

冬場も降雪から室外機を守ります

天板部の耐荷重：約10kg

※ただし、設置場所が水平に保たれていて、脚部が設置面に埋もれて行くような環境でない場合の目安となる数値になっています

脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能

プラス約1.5cmまで調節可