arena(アリーナ) 競泳水着 トレーニング用レディース TOUGH SUIT タフフライバックスパッツ Lサイズ SAR-2131W【2024年最新】

商品情報

【商品名】

arena(アリーナ) 競泳水着 トレーニング用レディース TOUGH SUIT タフフライバックスパッツ Lサイズ SAR-2131W



【商品説明】

・カラー:Dマリン×Kレッド×Nホワイト×レッド(TRC)

・サイズ:Lサイズ

・仕様:環境に配慮したリサイクルポリエステル素材「タフスキンEP」を採用したTOUGHSUITシリーズ。塩素に強く長持ちするので、練習頻度が高く、過酷なトレーニングを行うスイマ

環境に配慮したリサイクルポリエステル素材「タフスキンEP」を採用したTOUGHSUITシリーズ。塩素に強く長持ちするので、練習頻度が高く、過酷なトレーニングを行うスイマーにオススメの水着です。左右非対称な切り替えデザイン。左前身に大きなアリーナロゴが施されています。両足のサイドにはアリーナの伝統的デザイン“チームライン"を採用!



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 29.70 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。