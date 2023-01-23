『ケリョン仙女伝 恋の運命はどっち!? 全12枚 第1話〜第22話 最終【字幕】 レンタル落ち 全巻セット 中古 DVD 韓国ドラマ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 02時 52分に出品され03月12日 02時 52分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 全12巻 (出演) ムン・チェウォン(ソン・オクナム)、ユン・ヒョンミン(チョン・イヒョン)、ソ・ジフン(キム・グム)、ミナ（ｇｕｇｕｄａｎ） (ジャンル) 洋画 海外ＴＶ 韓国ドラマ コメディ ラブストーリ (入荷日) 2023-05-04