『Shimoda カメラバッグ ショルダーストラップ プラス ブラック ポケット付き 標準ストラップの2.5倍の厚さ V520-236【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 25分に出品され04月05日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Shimoda カメラバッグ ショルダーストラップ プラス ブラック ポケット付き 標準ストラップの2.5倍の厚さ V520-236
【商品説明】
・Color : ブラック
・Weight : 500g
・クッション性と快適性を高めるため、標準ストラップの約2.5倍の厚さのPlusショルダーストラップ。右側のジッパー式ポケットには大き目のスマホが簡単に収まり、拡張可能な左側のポケットには500mlペットボトルが収納できます。ベストのような形状は、肩に引っ掛けるのではなく胸全体に体重を分散させるのに役立ちます。
・ストラップの種類: ショルダーストラップ。，肩。
・メイン素材: プラスチック
・右側のジッパー式ポケットには大き目のスマホが収まり、左側のポケットは拡張が可能。
・標準ストラップの約2.5倍の厚さでクッション性と快適性を向上
・留め具の種
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7699円
937 入札履歴
終了
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